13.437 vacunos comercializó Plaza Rural en noviembre

Plaza Rural concretó este miércoles, su segunda edición del mes corriente con una oferta de casi 9 mil vacunos de los cuales se comercializaron, al igual que en la edición anterior, el 96%, en este caso unos 8.642 vacunos.

El mercado cambió, se observa una tónica diferente desde la edición anterior del consorcio, momento muy especial para la concreción de los negocios, el cual que se afirmaron nuevamente las referencias de valores, producto de las lluvias, donde la demanda sigue superando ampliamente la oferta



VALORES PROMEDIOS

Terneros -140 kg. U$S 2,60 (-13,3%); Terneros -180 kg. U$S 2,65 (4,5%); terneros +180 kg. U$S 2,26 (0,7%); terneros U$S 2,32 (-1,7%); terneros/as U$S 2,17 (4,4%); novillos 1 a 2 años U$S 2,14 (5,7%); novillos 2 a 3 años U$S 2,08; novillos + 3 años U$S 2,10; Holando U$S 1,79 (23,2%); vacas inverna-da U$S 1,75 (9,3%); terneras U$S 2,17 (2,9%); vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,14 (9,7%); va-quillonas + 2 años U$S 2,17 (13,6%); vientres preñados U$S 865 (29,7%); vientres entorados U$S 672,89 y piezas de cría U$S 480,08 (20,0%). Plaza Rural ya se encuentra trabajando para su próxima actividad por lo que están abiertas las inscripciones para el remate 259 HEREFORD DE PUNTA del próximo 9 de diciembre.