12 policías penitenciarios se suman al trabajo de la Unidad 20 del INR

Formados integramente en Salto

Días pasados , con la presencia de autoridades nacionales y departamentales del Instituto Nacional de Rehabilitación, se realizó el acto de egreso de los primeros policias penitenciarios formados en la Escuela Departamental de Policia de Salto.

Se trata de la tanda «Raul Nuñez» con 12 efectivos que de forma inmediata se integran al trabajo en la Unidad 20 .

El policia penitenciario es una especialización dentro de lo que es la formación policial según explicaron las autoridades presentes.

Luego de realizar una demostración y recibir reconocimientos, los 12 nuevos policías manifestaron su compromiso de trabajar por los privados de libertad.

En diálogo con EL PUEBLO, el Director Nacional del INR Inspector Mayor (R) Luis Mendoza informó que ya se cuenta con 290 policías de esta especialización en todo el Instituto.

«La semana pasada egresaron 142 en la zona metropolitana y estamos formando más policías en lo que tiene que ver con la función penitenciaria , ante de esto eran policías que se formaban en las diferentes escuelas departamentales con el énfasis en seguridad pública y ahora lo hacemos con la especificidad de trabajar con los privados de libertad.»

Sostuvo que estos policías van a ser destinados a los diferentes establecimientos, pero en el caso de los nuevos egresados en nuestro departamento permanecerán en Salto.

«Tienen que trabajar con privados de libertad y esto significa una especialización dentro de la función policial porque trabajar con el trato y tratamiento para que estas personas puedan rehabilitarse se deben preparar durante seis meses .»

UNA CIFRA GRANDE DE PRIVADOS DE LIBERTAD

Mendoza brindó algunos datos en relación al número actual de privados de libertad señalando que el número ha aumentado en unos 3 mil .

«Hoy estamos hablando que tenemos 14.857 personas privadas de libertad. Desde el 1 de marzo de 2020 que asumimos este cargo , se ha incrementado en 3.068 personas privadas de libertad, por lo cual estamos trabajando para construir, modificar y reparar nuevas plazaspara sera alojados porque tenemos un déficit de alojamiento.»

Dijo que muchos son jóvenes con problemas de adicción.

«Muchos de los privados de libertad son jóvenes con problemas de adicción y jóvenes que en algunos casos pudieron haber sido compañero de quienes hoy se desempeñarán como policia penitenciario, algunos se pueden conocer del barrio ,o ex compañeros de escuela o del liceo, y hoy ellos tienen la resposabilidad de cada uno dentro de sus competencias ayudarlos y darles la posibilidad de rehabilitarse. El INR no es una cárcel para tener encerrados y ociosos a los privados de libertad, hay que dar oportunidades de hábito de trabajo, aprender oficios para reinsertarse en el mercado laboral. Si no trabajamos en eso no vamos a lograr rehabilitación.»

El Director Nacional de INR destacó el trabajo «humanitario» que se realiza en la Unidad 20 bajo la dirección de María de los Angeles Machado.

DESTACANDO SIEMPRE EL OBJETIVO DEL INR

En el acto de egreso, la Directora de la Unidad 20 Maria de los Angeles Machado, hizo énfasis en los derechos que mantienen los privados de libertad y por los cuales se deben trabajar.

«El Instituto Nacional de Rehabilitación a través del Centro de Formación Penitenciaria, ha tratado de “invertir” en lo que para nosotros es nuestro capital humano, fundamental para el desarrollo de cualquier organización, en el entendido que son ellos quienes deben desarrollar en el terreno, cualquier intervención o proyecto que se decida realizar», comenzó diciendo.

«Debemos humanizar nuestro personal, lo que no implica que no exista un orden, sino que, por el contrario, buscar que la disciplina se internalice, se adopte como una conducta propia de un funcionario penitenciario, defendiendo sus derechos, pero exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones, para que de esa manera sean los primeros y cuidadosos guardianes de los derechos de los privados de libertad.»

Machado aclaró que el Instituto Nacional de Rehabilitación es una institución no enfocada en el castigo sino en la inclusión y rehabilitación y para ello se necesita a toda la sociedad.

Sostuvo además que el enfoque liderado en estos últimos años por el INR, ha pretendido desarrollar el concepto de que una Unidad Penitenciaria no es un recinto exclusivamente de pena, «sino muchas veces es el lugar en donde se tiende a recuperar oportunidades de aquellos a los que las circunstancias de la vida a veces no se la dieron en el afuera.En este sentido es imperioso remarcar que los derechos van acompañados de responsabilidades.»

«Con el norte claro de trabajar sobre la base de los Derechos y la dignidad humana, sean ustedes bienvenidos a esta noble institución que día a día y a conciencia, intenta aportar su granito de arena para lograr una sociedad con mayores oportunidades para todos y todas» culminó señalando en su oratoria de la que extraemos fragmentos.