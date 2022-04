El Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó por unanimidad la realización de la Copa Uruguay, que tendrá su primera edición este año entre junio y noviembre.

La principal característica de este campeonato es que aúna al fútbol profesional con los equipos amateur y del fútbol del interior, totalizando 76 instituciones de todo el país.

Quienes disputarán el torneo serán los 16 planteles de Primera, los 12 de la Segunda profesional, 24 de la Primera amateur, el campeón y subcampeón de la Divisional D y 22 instituciones de la Copa A de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). La copa se disputará mediante sistema de eliminación de llave.

Quien gane el mano a mano a un partido (menos en semifinales, que hay ida y vuelta) avanzará y su rival estará eliminado.

Habrá una fase preliminar y seis fases hasta llegar a la final. Quien se alce con esta copa recibirá, además del prestigio de ser el primer campeón, un cheque por US$ 100.000.

DEL SORTEO AL

CALENDARIO

El torneo se sorteará a comienzos de junio y a mediados de mes comenzará la fase preliminar, de la que no participarán los equipos de Primera y algunos de destacada actuación en otras competiciones.

La AUF detalló que la disputa de la copa no es obligatoria para los equipos amateur, por lo que la fase preliminar se jugará solo si llega a haber más de 48 participantes.

Esta primera etapa tendrá lugar entre el 15 de junio y el 1º de julio. La primera fase se disputará a partido único.

Serán 24 encuentros divididos en tres días a lo largo de julio.

La segunda fase, con 24 planteles, se jugará en cuatro días en la semana del 27 de julio al 3 de agosto.

En la tercera fase saltarán a escena los equipos más importantes.

Esta etapa la jugarán 32 cuadros: los 12 que llegan de la segunda fase, los 16 de primera división, el equipo descendido de Primera en la temporada anterior mejor ubicado, el campeón de la C en la temporada anterior y el vigente campeón y subcampeón de la Copa de Clubes Campeones de OFI.