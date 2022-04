￼Lima y Albisu: reflexiones sobre lo que dejó el domingo del referéndum

¿Qué reflexión dejó a los principales referentes políticos del departamento el resultado del referéndum sobre 135 artículos de la LUC? EL PUEBLO pidió la reflexión al Intendente de Salto Andrés Lima y a Carlos Albisu principal referente del Partido Nacional.

CARLOS ALBISU

“Los uruguayos –comenzó diciendo Albisu- el pasado domingo hemos tenido una elección distinta a lo que se da habitualmente cuando se votan personas, listas de partidos. Fue una elección sobre una ley de la que se cuestionaron 135 artículos, de los más dispares, desde la seguridad a la inclusión financiera, a lo que era una ley de adopciones, etcétera”.

“Eso hacía que desde el punto de vista de la militancia no fuera un tema muy fácil de llevar adelante, pero también por parte de la población, el tratar de entender muchas veces de qué se trataba, cuáles eran los artículos o también muchas veces el tener ganas de saber, porque también cada persona tiene sus problemas, sus tiempos, y a veces directamente no le interesó. Eso se vio reflejado en varios temas, sobre todo en lo que fue prácticamente una semana antes del referéndum al tener entre un 15 y un 20% de indecisos. No tenemos dudas que esa fue claramente una de las causas”.

“Por lo que vimos a lo largo de lo que fue esta campaña, entendemos que el electorado estaba dividido en tres partes. Una, la que realmente estudió minuciosamente los 135 artículos o al menos, los más importantes. Después tenías a parte de la población que votaba a favor o en contra de un gobierno o de un presidente. Y el otro tercio que tenías se trataba de personas que directamente no le interesaba. Con eso sobre la mesa fue que se salió a defender, por un lado, por parte de la militancia de la coalición a los 135 artículos de la ley, que era lo que en definitiva se votaba el domingo pasado. Pero también, a defender al gobierno y a un Presidente que en dos años y pandemia mediante, han dejado todo en la cancha, no solo afrontando lo que era el tema de la pandemia y toda la crisis sanitaria, y que el manejo de la pandemia en Uruguay hoy está dentro de los tres mejores en el mundo, se consiguieron las vacunas en tiempo y forma y se vacunó a la gente, y hubo un manejo correcto de la pandemia, con la libertad responsable y todo lo que sabemos que pasó en los últimos dos años”.

“Por otro lado, una crisis socio-económica que venía y traía, de alguna manera, esta crisis sanitaria. Se recibió un gobierno el 1° de marzo de 2020 con crisis económica, con un desempleo de dos dígitos y con déficit fiscal, y sin poner pretextos de la pandemia, se mejoró el déficit, estamos con un país que viene levantando, viene bajando felizmente la desocupación, y estamos convencidos que este año 2022 va a ser un año trampolín en cuanto al tema de inversiones y aterrizaje de muchas empresas extranjeras a nuestro país”.

“Entonces, una campaña que para nosotros comenzó seis meses antes de la elección, en setiembre. Se recordará que acá se hizo un movimiento con la coalición en la venida de Álvaro Delgado con un acto en Círculo Sportivo. Después a mediados de noviembre se hizo una caminata también con Delgado y la coalición en el Cerro. Ahí se siguió militando. Luego vienen a nivel nacional las directivas de cómo se iba a llevar adelante toda esta campaña y un poco se delineó que cada partido de la coalición trabajara por separado con cada uno de sus dirigentes, militantes y electorado, que fue lo que se hizo”.

“En Salto salió el Partido Nacional, y en nuestro caso con nuestro sector que es Aire Fresco, que a su vez también lo dividimos en tres agrupaciones que ya venían trabajando, la 400 de Pablo Constenla, la 50 de Carlos Silva y la 40404 de Facundo Marziotte, que dividieron a la ciudad en 60 partes e hicieron un intenso trabajo puerta a puerta con la gente, algo que le terminará sirviendo para sus estructuras, porque el Partido Nacional tendrá en seis meses una elección de jóvenes y estas agrupaciones seguirán trabajando”.

“Nuestro trabajo fue intenso y bueno, donde se defendieron los 135 artículos y a quienes hoy están en los primeros lugares del gobierno nacional. El día de la elección, pero sobre todo en los días previos, fue un trabajo de logística muy importante en cuanto a las diferentes recorridas organizadas de traslados, de los delegados en el día de la elección y ahí ya junto con la coalición se funcionó bien”.

“Se da un triunfo con una diferencia de 3 mil votos, de los que estamos muy conformes, sobre todo luego de ver lo que pasó en Paysandú. Sabíamos que el litoral era una zona roja que había que estar alerta, que eso también lo sabía el PIT CNT y el FA. Teníamos el dato que en los últimos 10 días militantes y dirigentes del PIT CNT estuvieron trabajando en esa zona de Salto y Paysandú porque era la zona donde se podía sacar una ventaja, así sucedió en Paysandú donde terminan ganando una elección clara. Pero felizmente en Salto se pudo dar la batalla y pudimos ganarla como coalición, algo que no es un tema menor porque abre el camino, da valor y envalentona a muchos dirigentes y militantes que forman parte de la coalición que entienden en la práctica que juntos se puede”.

ANDRÉS LIMA

“El domingo fue una jornada muy tranquila –comenzó diciendo el Intendente Lima-, como estamos acostumbrados. En realidad, en Salto todo el proceso de la campaña fue muy tranquilo, a no ser aquel incidente puntual que se dio al inicio de alguna cartelería que fue quitada de su lugar para poner otra. Salvo ese hecho puntual, después fue una campaña donde cada una de las partes pudo desarrollarse con normalidad a través de todo lo que fue una campaña bastante extensa, que recordemos comenzó con la recolección de firmas, que luego continuó con el estudio que realizó la Corte Electoral y finalmente el domingo pasado, fue una jornada ejemplar en Salto y en todo el país, como nos tiene acostumbrados Uruguay”.

“Una vez más el pueblo uruguayo se pronunció, y en ese sentido, además de las elecciones nacionales y departamentales, Uruguay tiene una tradición en cuanto a este tipo de instancias de democracia directa”.

“En cuanto a la elección departamental, se volcó en la campaña todo el esfuerzo. La votación en el departamento de Salto prácticamente deja un escenario parecido a lo que es a nivel nacional, es decir un departamento dividido en dos grandes mitades. Por un lado, si no me equivoco el 51% de los salteños acompañó en este caso a la papeleta celeste, el 48% acompañó a la papeleta rosada, como se ve, se trata de un escenario de mucha paridad en cuanto a este referéndum. En ese sentido, hay que reconocer que tanto el pueblo uruguayo como en el departamento de Salto, la mayoría decidió mantener los 135 artículos de la LUC”.

“Como segunda conclusión, vemos un escenario donde Salto, a partir de esta instancia, tiene dos grandes mitades. ¿Cómo va a continuar? Creo que en ese escenario sigue siendo fundamental el diálogo entre los partidos políticos, entre los dirigentes, sobre todo para lo que se viene. 2022 será un año importante para el departamento de Salto, tenemos expectativas en varias iniciativas y propuestas, pero todas ellas requieren mayoría especial en la Junta Departamental, y para que esas mayorías estén, son necesarios los acuerdos”.

“Lo dijimos incluso antes de la votación del domingo, la coalición en nuestro departamento se instaló el año pasado, y está claro que, así como hay coalición en el resto del país, en el caso de Salto que no había, al menos no la hubo en la última elección departamental, en el escenario actual será el mismo en el futuro, el de la coalición por un lado y el Frente Amplio por el otro”.

“En un análisis primario, hubo una buena votación en los barrios de la ciudad, en la zona periférica de avenida Harriague para el sur y de avenida Barbieri para el norte, ahí fue donde mejor se votó por parte de nuestra opción. Está claro que en el casco de la ciudad la papeleta celeste votó mejor que la papeleta rosada, lo mismo que en el interior del departamento. En el caso del extremo este la papeleta rosada tuvo más adhesión. En conclusión, y más allá de las zonas, está esa diferencia que se dio y que hace que se mantengan los 135 artículos de la LUC”.

“Se hizo un trabajo durante muchos meses con el objetivo que la papeleta rosada fuera mayoría en Salto y en el país, no se logró, el pueblo se pronunció y tomó una decisión, se acata la voz del soberano como siempre hemos dicho, y lo que queda es seguir hacia adelante”.

“Vemos un crecimiento en el departamento del trabajo que venimos realizando. En el mes de octubre de 2019, primera vuelta de la elección nacional, el FA de Salto obtuvo 33 mil votos. En el mes de setiembre de 2020, oportunidad en la que tuvimos la elección departamental donde no hubo coalición en Salto, el FA tuvo casi 37 mil votos. Unos cuantos meses después, el pasado domingo 27 de marzo, la papeleta rosada, y está claro que uno de los grandes motores fue la fuerza política FA, tuvo casi 41 mil votos. Entonces uno ve que venimos creciendo. El trabajo político es fundamental, no hay que descuidarlo. En la medida en que los procesos electorales van demostrando y confirmando ese crecimiento, hay que redoblar el esfuerzo”, concluyó Lima.