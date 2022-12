¨Y, sí. Si quieren ir después a la Central Hortícola del Norte, van a tener que pagar más¨

Miguel Villaroel y la licitación de puestos de la Central Hortícola del Norte

Estamos a unos días del cierre del llamado a licitación de los puestos de la Central Hortícola del Norte, los primeros cincuenta. Como siempre en una licitación no se sabe que va a pasar, especialmente la pregunta del millón ¿Cuántos oferentes hay? Hasta que no se termine el plazo de presentación de las ofertas, no se sabe; y luego viene el análisis de las propuestas. Hay que esperar, es el jueves. Son oferentes, los operadores del Mercado Regional, operadores de otros lados, productores que quieren llegar a vender sus productos por si mismos, y todo un universo que se develara el viernes, el día después.

Seguir con las razones si uno es productor y/o comercializador por las que no debería medir esfuerzos para estar, entendemos que ya no tiene sentido. La base son U$S 15.000, también son 15.000 o más las razones para estar. Es la esencia por la que hoy es una obra terminada en la puerta oeste de entrada a la ciudad.

La zafra de un pequeño productor hortícola de Salto es de ocho meses, treinta y dos semanas, sesenta y cuatro embarques; si en cada embarque manda $ 45.000 de mercadería, son 90 bultos de $500, al veinte por ciento, que es lo que dicen que le cobran de comisión en la UAM, se paga solo en una zafra, a $18.000 de amortización por semana. Sabemos que la comisión termina siendo bastante más, que el flete queda aquí, pero bueno, dejémoslo ahí . . .

Por estos días los operadores del Mercado Regional están con su delegado enfermo, y no pudo estar en el lanzamientodel Programa de Fortalecimiento de Capacidades de la Central Hortícola del Norte. Pero contactamos a Miguel Villaroel, que aún convaleciente nos atendió y dialogamos al respecto del momento que vive el proceso de licitación de la Central; y esto nos decía el representante de la Sociedad de Fomento de Parada Viña y delegado de los operadores en la Junta de la Gobernanza:

¨Esta semana pase toda la semana en la cama. Me agarre una gripe, que recién ahora me levante un rato. Voy los martes, tampoco tengo tiempo de estar todos los días. Yo vivo de mi trabajo. Y voy aportando mi granito de arena en lo que puedo¨.

¿Como ves que evoluciona la licitación del jueves?

Y . . . bien, no es fácil, una cosa nueva, viste como es el uruguayo que espera para lo último. La gente está ahí, entre dos luces. La gente esta media dudosa, no esta bien segura. No es un paso fácil. Y está todo muy difícil, no es sencillo.

¿Pero evidentemente va a haber una transformación urbanística, va a haber un corrimiento del espacio de mercadeo al mayoreo en Salto, van a terminar las ventas mayorista dentro de la ciudad y van a un parque agroindustrial?

Y, si, se va ir dando, yo hice un tiempo de maduración. A veces hay que dar un cierto tiempo. Las cosas no son tan a las apuradas, no es fácil dar ese paso, de esa índole. Con el tiempo la gente se va a ir convenciendo.

Ahí en el Mercado Regional, ¿hay unos cuarenta puesteros?

No, no, 24 o 25. Con cuarenta puesteros nos morimos de hambre, todos. Ta loco. No da. Cada vez la gente viene menos. Ese es un tema que yo les he dicho ya; que hay que salir a conseguir clientes. La gente que viene a Salto es una miseria.

¿Esos 24 o 25 puesteros te parece que van a estar en la primera oleada en la Central?

Todavía no están bien convencidos. En la primera oleada no sé si van a estar todos.

¿Ni por una cuestión de mercado? Si vendes los primeros a U$S 15.000, ¿cuánto valen los 25 que quedan? Y los que vayan ya se posicionaran primero.

Y, sí. Si quieren ir después van a tener que pagar más.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves 1 de Diciembre del 2022: La jornada se presentó medianamente ágil, manteniendo el panorama de fin de mes, con buen ingreso de compradores y un levante enlentecido de mercadería. Se registraron descensos en los precios de referencia de zapallito, zucchini, tomate Cherry redondo, ajo, choclo, frutilla, ciruela y damasco. Hubo incrementos en los valores de zapallo Kabutiá, boniato tipo Zanahoria, brócoli, rúcula, lechugas, banana, arándano, melón y naranja. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de duraznos chatos de pulpa blanca, comúnmente denominados paraguayos.

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 25 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2022

Muy buena presencia de maíz super dulce

Numerosas partidas de maíz super dulce provenientes del litoral Norte ingresan al mercado mayorista y se suman los primeros ingresos de la zona Sur.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta de choclo proveniente del litoral Norte aumentó considerablemente y, en consecuencia, los precios bajaron esta semana. Además, la demanda por los productos de este grupo se vio más animada esta semana. En acelga, lechuga y cebolla de verdeo se observó mayor agilidad de comercialización. En el caso de puerro de calibre grande, apio y espinaca de calidad superior, la oferta continúa escasa y sus cotizaciones en altos niveles. Con respecto a brócoli, coliflor y nabo las altas temperaturas afectan rápidamente su comportamiento poscosecha y, en la mayoría de los casos, cuando estos productos llegan al mercado mayorista ya presentan defectos de amarillamiento lo que genera una lenta colocación por su mala calidad. Además, la mayoría de las partidas corresponde a calibres chico y mediano, con lo que las cotizaciones se ubican en niveles bajos. Continúa la abundante oferta de remolacha, perejil y rabanito y se torna importante a la hora de la elección la calidad de la hoja de estos productos. En albahaca se mantiene estable el escenario de precios, con numerosas presentaciones diferentes, bolsas, macetas, con raíces en agua, etc.

Emilio Gancedo